500 Gürcistan larisinden Brezilya realine

Reel döviz kuru ile GEL → BRL çevirin

1,000₾ GEL = 2,126R$ BRL

19:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → BRL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BRL
1 GEL → BRLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,15422,1542
Düşük2,07511,9873
Ortalama2,10372,0636
Değişim1.61%5.79%
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1 GEL → BRL istatistikleri

GEL → BRL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,1542, en düşük 2,0751 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,1037 oldu. GEL → BRL kurundaki değişiklik 1.61 değerindeydi.

GEL → BRL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,1542, en düşük 1,9873 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,0636 oldu. GEL → BRL kurundaki değişiklik 5.79 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - BRL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Brezilya Reali
1 GEL2,12618 BRL
5 GEL10,63090 BRL
10 GEL21,26180 BRL
20 GEL42,52360 BRL
50 GEL106,30900 BRL
100 GEL212,61800 BRL
250 GEL531,54500 BRL
500 GEL1.063,09000 BRL
1000 GEL2.126,18000 BRL
2000 GEL4.252,36000 BRL
5000 GEL10.630,90000 BRL
10000 GEL21.261,80000 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Gürcistan Larisi
1 BRL0,47033 GEL
5 BRL2,35163 GEL
10 BRL4,70326 GEL
20 BRL9,40652 GEL
50 BRL23,51630 GEL
100 BRL47,03260 GEL
250 BRL117,58150 GEL
500 BRL235,16300 GEL
1000 BRL470,32600 GEL
2000 BRL940,65200 GEL
5000 BRL2.351,63000 GEL
10000 BRL4.703,26000 GEL