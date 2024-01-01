100 Gürcistan larisinden Çin yuanına

Reel döviz kuru ile GEL → CNY çevirin

1,000₾ GEL = 2,652¥ CNY

19:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → CNY çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CNY
1 GEL → CNYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,65182,6542
Düşük2,58962,5542
Ortalama2,61802,6136
Değişim1.58%-0.09%
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1 GEL → CNY istatistikleri

GEL → CNY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,6518, en düşük 2,5896 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,6180 oldu. GEL → CNY kurundaki değişiklik 1.58 değerindeydi.

GEL → CNY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,6542, en düşük 2,5542 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,6136 oldu. GEL → CNY kurundaki değişiklik -0.09 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - CNY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

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GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Çin Yuanı RMB
1 GEL2,65180 CNY
5 GEL13,25900 CNY
10 GEL26,51800 CNY
20 GEL53,03600 CNY
50 GEL132,59000 CNY
100 GEL265,18000 CNY
250 GEL662,95000 CNY
500 GEL1.325,90000 CNY
1000 GEL2.651,80000 CNY
2000 GEL5.303,60000 CNY
5000 GEL13.259,00000 CNY
10000 GEL26.518,00000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Gürcistan Larisi
1 CNY0,37710 GEL
5 CNY1,88551 GEL
10 CNY3,77102 GEL
20 CNY7,54204 GEL
50 CNY18,85510 GEL
100 CNY37,71020 GEL
250 CNY94,27550 GEL
500 CNY188,55100 GEL
1000 CNY377,10200 GEL
2000 CNY754,20400 GEL
5000 CNY1.885,51000 GEL
10000 CNY3.771,02000 GEL