10 bin Gürcistan larisinden Rus rublesine

Reel döviz kuru ile GEL → RUB çevirin

10.000 gel
316.855 rub

1,000₾ GEL = 31,69руб RUB

02:11 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 GEL → RUBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek32,847834,6973
Düşük31,336429,8759
Ortalama32,113032,1963
Değişim0.92%-7.24%
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1 GEL → RUB istatistikleri

GEL → RUB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 32,8478, en düşük 31,3364 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 32,1130 oldu. GEL → RUB kurundaki değişiklik 0.92 değerindeydi.

GEL → RUB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 34,6973, en düşük 29,8759 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 32,1963 oldu. GEL → RUB kurundaki değişiklik -7.24 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08390,6211,4961,6590,9520,227
1 GBP1,18711,285107,5721,7761,9691,12724,01
1 USD0,9240,778183,7111,3821,5320,87718,684
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Rus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RUB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → RUB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Rus Rublesi
1 GEL31,68550 RUB
5 GEL158,42750 RUB
10 GEL316,85500 RUB
20 GEL633,71000 RUB
50 GEL1.584,27500 RUB
100 GEL3.168,55000 RUB
250 GEL7.921,37500 RUB
500 GEL15.842,75000 RUB
1000 GEL31.685,50000 RUB
2000 GEL63.371,00000 RUB
5000 GEL158.427,50000 RUB
10000 GEL316.855,00000 RUB
Çevrim kurları Rus Rublesi / Gürcistan Larisi
1 RUB0,03156 GEL
5 RUB0,15780 GEL
10 RUB0,31560 GEL
20 RUB0,63120 GEL
50 RUB1,57801 GEL
100 RUB3,15602 GEL
250 RUB7,89005 GEL
500 RUB15,78010 GEL
1000 RUB31,56020 GEL
2000 RUB63,12040 GEL
5000 RUB157,80100 GEL
10000 RUB315,60200 GEL