10 bin Singapur dolarından Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile SGD → GEL çevirin

10.000 sgd
20.413 gel

1,000S$ SGD = 2,041₾ GEL

19:06 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → GEL çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SGD → GELSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,06392,1251
Düşük2,00531,9720
Ortalama2,02542,0471
Değişim-1.10%2.87%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SGD → GEL istatistikleri

SGD → GEL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,0639, en düşük 2,0053 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,0254 oldu. SGD → GEL kurundaki değişiklik -1.10 değerindeydi.

SGD → GEL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,1251, en düşük 1,9720 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,0471 oldu. SGD → GEL kurundaki değişiklik 2.87 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9171,5360,78183,7927,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.67511,6760,85291,4217,8224,901
1 AUD0,65110.548,60,59710,50954,5614,6682,925

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Gürcistan Larisi
1 SGD2,04130 GEL
5 SGD10,20650 GEL
10 SGD20,41300 GEL
20 SGD40,82600 GEL
50 SGD102,06500 GEL
100 SGD204,13000 GEL
250 SGD510,32500 GEL
500 SGD1.020,65000 GEL
1000 SGD2.041,30000 GEL
2000 SGD4.082,60000 GEL
5000 SGD10.206,50000 GEL
10000 SGD20.413,00000 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Singapur Doları
1 GEL0,48989 SGD
5 GEL2,44943 SGD
10 GEL4,89885 SGD
20 GEL9,79770 SGD
50 GEL24,49425 SGD
100 GEL48,98850 SGD
250 GEL122,47125 SGD
500 GEL244,94250 SGD
1000 GEL489,88500 SGD
2000 GEL979,77000 SGD
5000 GEL2.449,42500 SGD
10000 GEL4.898,85000 SGD