Малайзийский ринггит (MYR)

Малайзийский ринггит — это официальная валюта Малайзии. Код валюты — MYR; символ — RM. Коэффициент конвертации достигает 6-значных цифр. Малайзийский ринггит является необеспеченной валютой и известен во всем мире как стабильная валюта.

Название валюты

Малайзийский ринггит

RM

Обменный курс для MYR

 USD SGD AUD INR EUR GBP CAD PHP
Из MYR0.21418 0.28731 0.31806 17.91260 0.19611 0.16504 0.29309 12.49460
В MYR4.66900 3.48056 3.14410 0.05583 5.09925 6.05919 3.41189 0.08003

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Названиемалазийский ринггит (MYR)
СимволRM
Разменная единицаСен
Символ разменной единицы¢
Часто исп. банкнотыRM1, RM5, RM10, RM20, RM50, RM100
Часто исп. монеты5, 10, 20, 50 sen, RM1
Центральный банкБанк Негара Малайзия
Где используетсяМалайзия

малазийский ринггит (MYR): таблица фактов

Малайзийский ринггит, обозначаемый символом RM и кодом валюты MYR, служит официальной валютой Малайзии, равной 100 сенам (ранее называемых центами). Выпускаемый Центральным банком Малайзии, малайзийский ринггит играет важную роль в финансовой сфере страны.

Малазийский доллар был введен 12 июня 1967 года недавно созданным центральным банком Bank Negara Malaysia на замену доллара Малайи и Британского Борнео. Новая валюта сохранила цветовую схему банкнот своего предшественника, а также в значительной степени структуру номинала, за исключением номинала в 10 000 долларов, который прекратил свое существование. В последующие годы на банкнотах и монетах были внесены различные изменения, такие как введение монеты номиналом в 1 малазийский доллар в 1967 году и прекращение выпуска банкнот в 500 и 1000 ринггитов в 1996 году.

Малайзийский ринггит (MYR) на международных рынках

После введения малайзийского доллара в ноябре 1967 года фунт стерлингов подвергся девальвации, что привело к потере доверия к стерлинговой зоне и ее роспуску в 1972 году. Несмотря на появление новых валют в Малайзии, Сингапуре и Брунее, Соглашение о взаимозаменяемости первоначально позволяло обменивать малайзийские доллары по номиналу на сингапурские доллары и брунейские доллары. Эта договоренность перестала действовать 8 мая 1973 года, когда Малайзия вышла из соглашения. Тем не менее, по состоянию на 2009 год Денежно-кредитное управление Сингапура и Валютный и денежно-кредитный совет Брунея по-прежнему поддерживают взаимозаменяемость своих валют.

Ключевое изменение произошло в 1993 году с введением "RM" (Ringgit Malaysia) в качестве символа валюты, вытеснив традиционное использование знака доллара "$" (или "M$").

Банк Негара Малайзия, центральный банк Малайзии, осуществляет надзор за выпуском, регулированием и обращением малайзийского ринггита.

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