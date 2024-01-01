Малайзийский ринггит (MYR) на международных рынках

После введения малайзийского доллара в ноябре 1967 года фунт стерлингов подвергся девальвации, что привело к потере доверия к стерлинговой зоне и ее роспуску в 1972 году. Несмотря на появление новых валют в Малайзии, Сингапуре и Брунее, Соглашение о взаимозаменяемости первоначально позволяло обменивать малайзийские доллары по номиналу на сингапурские доллары и брунейские доллары. Эта договоренность перестала действовать 8 мая 1973 года, когда Малайзия вышла из соглашения. Тем не менее, по состоянию на 2009 год Денежно-кредитное управление Сингапура и Валютный и денежно-кредитный совет Брунея по-прежнему поддерживают взаимозаменяемость своих валют.

Ключевое изменение произошло в 1993 году с введением "RM" (Ringgit Malaysia) в качестве символа валюты, вытеснив традиционное использование знака доллара "$" (или "M$").

Банк Негара Малайзия, центральный банк Малайзии, осуществляет надзор за выпуском, регулированием и обращением малайзийского ринггита.