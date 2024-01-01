Малайзийский ринггит (MYR)
Малайзийский ринггит — это официальная валюта Малайзии. Код валюты — MYR; символ — RM. Коэффициент конвертации достигает 6-значных цифр. Малайзийский ринггит является необеспеченной валютой и известен во всем мире как стабильная валюта.
Название валюты
Малайзийский ринггит
Символ валюты
RM
Обменный курс для MYR
|USD
|SGD
|AUD
|INR
|EUR
|GBP
|CAD
|PHP
|Из MYR
|0.21418
|0.28731
|0.31806
|17.91260
|0.19611
|0.16504
|0.29309
|12.49460
|В MYR
|4.66900
|3.48056
|3.14410
|0.05583
|5.09925
|6.05919
|3.41189
|0.08003
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|Название
|малазийский ринггит (MYR)
|Символ
|RM
|Разменная единица
|Сен
|Символ разменной единицы
|¢
|Часто исп. банкноты
|RM1, RM5, RM10, RM20, RM50, RM100
|Часто исп. монеты
|5, 10, 20, 50 sen, RM1
|Центральный банк
|Банк Негара Малайзия
|Где используется
|Малайзия
малазийский ринггит (MYR): таблица фактов
Малайзийский ринггит, обозначаемый символом RM и кодом валюты MYR, служит официальной валютой Малайзии, равной 100 сенам (ранее называемых центами). Выпускаемый Центральным банком Малайзии, малайзийский ринггит играет важную роль в финансовой сфере страны.
Малазийский доллар был введен 12 июня 1967 года недавно созданным центральным банком Bank Negara Malaysia на замену доллара Малайи и Британского Борнео. Новая валюта сохранила цветовую схему банкнот своего предшественника, а также в значительной степени структуру номинала, за исключением номинала в 10 000 долларов, который прекратил свое существование. В последующие годы на банкнотах и монетах были внесены различные изменения, такие как введение монеты номиналом в 1 малазийский доллар в 1967 году и прекращение выпуска банкнот в 500 и 1000 ринггитов в 1996 году.
Малайзийский ринггит (MYR) на международных рынках
После введения малайзийского доллара в ноябре 1967 года фунт стерлингов подвергся девальвации, что привело к потере доверия к стерлинговой зоне и ее роспуску в 1972 году. Несмотря на появление новых валют в Малайзии, Сингапуре и Брунее, Соглашение о взаимозаменяемости первоначально позволяло обменивать малайзийские доллары по номиналу на сингапурские доллары и брунейские доллары. Эта договоренность перестала действовать 8 мая 1973 года, когда Малайзия вышла из соглашения. Тем не менее, по состоянию на 2009 год Денежно-кредитное управление Сингапура и Валютный и денежно-кредитный совет Брунея по-прежнему поддерживают взаимозаменяемость своих валют.
Ключевое изменение произошло в 1993 году с введением "RM" (Ringgit Malaysia) в качестве символа валюты, вытеснив традиционное использование знака доллара "$" (или "M$").
Банк Негара Малайзия, центральный банк Малайзии, осуществляет надзор за выпуском, регулированием и обращением малайзийского ринггита.