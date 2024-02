Malaysischer Ringgit

Der malaysische Ringgit (MYR) und die internationalen Märkte

Nach der Einführung des malaysischen Dollars im November 1967 wurde das Pfund abgewertet, was zu einem Vertrauensverlust innerhalb des Sterling-Raums und schließlich zu dessen Auflösung im Jahr 1972 führte. Trotz der Einführung neuer Währungen in Malaysia, Singapur und Brunei erlaubte das sogenannte "Interchangeability Agreement" zunächst den Umtausch des malaysischen Dollars zum gleichen Kurs wie der Singapur-Dollar und Brunei-Dollar. Diese Regelung endete am 8. Mai 1973, als Malaysia aus dem Abkommen ausstieg. Dennoch halten die Monetary Authority of Singapore und das Brunei Currency and Monetary Board seit 2009 die Austauschbarkeit ihrer jeweiligen Währungen aufrecht.

Eine entscheidende Änderung erfolgte 1993 mit der Einführung des Währungssymbols "RM" (Ringgit Malaysia), das die herkömmliche Verwendung des Dollarzeichens "$" (oder "M$") ablöste.

Die Bank Negara Malaysia – Malaysias Zentralbank – überwacht die Ausgabe, Regulierung und den Umlauf des malaysischen Ringgit.