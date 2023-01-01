رينغيت ماليزي (MYR)

والرنجة الماليزية هي العملة الرسمية لماليزيا، ورمز عملتها هو سعر الصرف المتعدد السنوات، ورمزها هو سعر صرف عملي. عامل التحويل لديه 6 أرقام هامة، وهو عملة ورقية. من المعروف عالمياً أن الرنين هو عملة مستقرة.

اسم العملة

رينغيت ماليزي

رمز العملة

RM

سعر الصرف MYR

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
من MYR0.212810.290860.3307617.647400.199930.172680.2868112.06240
إلى MYR4.699003.438083.023340.056675.001855.791053.486680.08290

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

جميع أسعار صرف رينغيت ماليزي