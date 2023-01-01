رينغيت ماليزي (MYR)
والرنجة الماليزية هي العملة الرسمية لماليزيا، ورمز عملتها هو سعر الصرف المتعدد السنوات، ورمزها هو سعر صرف عملي. عامل التحويل لديه 6 أرقام هامة، وهو عملة ورقية. من المعروف عالمياً أن الرنين هو عملة مستقرة.
اسم العملة
رينغيت ماليزي
رمز العملة
RM
سعر الصرف MYR
|USD
|SGD
|AUD
|INR
|EUR
|GBP
|CAD
|PHP
|من MYR
|0.21281
|0.29086
|0.33076
|17.64740
|0.19993
|0.17268
|0.28681
|12.06240
|إلى MYR
|4.69900
|3.43808
|3.02334
|0.05667
|5.00185
|5.79105
|3.48668
|0.08290
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.