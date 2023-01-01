رينغيت ماليزي (MYR)

والرنجة الماليزية هي العملة الرسمية لماليزيا، ورمز عملتها هو سعر الصرف المتعدد السنوات، ورمزها هو سعر صرف عملي. عامل التحويل لديه 6 أرقام هامة، وهو عملة ورقية. من المعروف عالمياً أن الرنين هو عملة مستقرة.