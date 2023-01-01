رينغيت ماليزي إلى جنيه جبل طارق

تحويل MYR إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ myr
١٧٢٫٨٧ gip

1.00000 MYR = 0.17287 GIP

متوسط سعر صرف السوق عند 22:8 UTC
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MYR إلى GIP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 GIP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0661588.62591.43691.661580.964518.3666
1GBP1.1529411.2292102.181.656651.915691.1120121.1754
1USD0.937950.813537183.1271.347751.558480.9046517.227
1INR0.01128340.009786680.012029810.01621310.01874820.01088270.207237

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / جنيه جبل طارق
1 MYR0.17287 GIP
5 MYR0.86436 GIP
10 MYR1.72872 GIP
20 MYR3.45744 GIP
50 MYR8.64360 GIP
100 MYR17.28720 GIP
250 MYR43.21800 GIP
500 MYR86.43600 GIP
1000 MYR172.87200 GIP
2000 MYR345.74400 GIP
5000 MYR864.36000 GIP
10000 MYR1728.72000 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / رينغيت ماليزي
1 GIP5.78462 MYR
5 GIP28.92310 MYR
10 GIP57.84620 MYR
20 GIP115.69240 MYR
50 GIP289.23100 MYR
100 GIP578.46200 MYR
250 GIP1446.15500 MYR
500 GIP2892.31000 MYR
1000 GIP5784.62000 MYR
2000 GIP11569.24000 MYR
5000 GIP28923.10000 MYR
10000 GIP57846.20000 MYR