دولار نيوزيلندي إلى جنيه جبل طارق

تحويل NZD إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nzd
٤٨٠٫٤١ gip

1.00000 NZD = 0.48041 GIP

متوسط سعر صرف السوق عند 0:37 UTC
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NZD إلى GIP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 GIP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065688.31641.436481.663310.964418.364
1GBP1.1528711.22855101.8221.656151.917661.1118321.1722
1USD0.938450.813968182.87951.348051.560910.90517.2335
1INR0.01132290.00982110.012065710.01626520.01883350.01091950.207934

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / جنيه جبل طارق
1 NZD0.48041 GIP
5 NZD2.40207 GIP
10 NZD4.80414 GIP
20 NZD9.60828 GIP
50 NZD24.02070 GIP
100 NZD48.04140 GIP
250 NZD120.10350 GIP
500 NZD240.20700 GIP
1000 NZD480.41400 GIP
2000 NZD960.82800 GIP
5000 NZD2402.07000 GIP
10000 NZD4804.14000 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / دولار نيوزيلندي
1 GIP2.08154 NZD
5 GIP10.40770 NZD
10 GIP20.81540 NZD
20 GIP41.63080 NZD
50 GIP104.07700 NZD
100 GIP208.15400 NZD
250 GIP520.38500 NZD
500 GIP1040.77000 NZD
1000 GIP2081.54000 NZD
2000 GIP4163.08000 NZD
5000 GIP10407.70000 NZD
10000 GIP20815.40000 NZD