كرونة نروجية إلى جنيه جبل طارق

تحويل NOK إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

1000 nok
75.21 gip

1.00000 NOK = 0.07521 GIP

متوسط سعر صرف السوق عند 0:10 UTC
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NOK إلى GIP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 GIP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065788.3211.43641.663340.964318.3561
1GBP1.15311.2287101.831.65611.917751.1118421.1637
1USD0.938350.813868182.8761.347851.560790.9048517.2245
1INR0.01132230.009820310.012066210.01626350.01883290.01091810.207835

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / جنيه جبل طارق
1 NOK0.07521 GIP
5 NOK0.37603 GIP
10 NOK0.75205 GIP
20 NOK1.50411 GIP
50 NOK3.76027 GIP
100 NOK7.52054 GIP
250 NOK18.80135 GIP
500 NOK37.60270 GIP
1000 NOK75.20540 GIP
2000 NOK150.41080 GIP
5000 NOK376.02700 GIP
10000 NOK752.05400 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / كروني نرويجي
1 GIP13.29690 NOK
5 GIP66.48450 NOK
10 GIP132.96900 NOK
20 GIP265.93800 NOK
50 GIP664.84500 NOK
100 GIP1329.69000 NOK
250 GIP3324.22500 NOK
500 GIP6648.45000 NOK
1000 GIP13296.90000 NOK
2000 GIP26593.80000 NOK
5000 GIP66484.50000 NOK
10000 GIP132969.00000 NOK