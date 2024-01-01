5 جنيه جبل طارق إلى كرونة نروجية

تحويل GIP إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

5 gip
66.74 nok

1.00000 GIP = 13.34850 NOK

Mid-market exchange rate at 22:02
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539751.083189.77651.461861.649810.9529818.5297
1 GBP1.1709911.26765105.0741.710951.930921.1159321.687
1 USD0.92330.788861182.88851.34971.523230.880117.108
1 INR0.01113880.009517140.012064410.01628330.01837680.01061790.206398

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for باوند جبل طارق

GIP إلى USD

GIP إلى EUR

GIP إلى GBP

GIP إلى INR

GIP إلى JPY

GIP إلى RUB

GIP إلى AUD

GIP إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / كروني نرويجي
1 GIP13.34850 NOK
5 GIP66.74250 NOK
10 GIP133.48500 NOK
20 GIP266.97000 NOK
50 GIP667.42500 NOK
100 GIP1334.85000 NOK
250 GIP3337.12500 NOK
500 GIP6674.25000 NOK
1000 GIP13348.50000 NOK
2000 GIP26697.00000 NOK
5000 GIP66742.50000 NOK
10000 GIP133485.00000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / جنيه جبل طارق
1 NOK0.07491 GIP
5 NOK0.37457 GIP
10 NOK0.74915 GIP
20 NOK1.49830 GIP
50 NOK3.74575 GIP
100 NOK7.49149 GIP
250 NOK18.72873 GIP
500 NOK37.45745 GIP
1000 NOK74.91490 GIP
2000 NOK149.82980 GIP
5000 NOK374.57450 GIP
10000 NOK749.14900 GIP