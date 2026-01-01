جنيه جبل طارق إلى روبية هندية

حوّل GIP إلى INR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
£1 GIP = 129.7 INR

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من GIP إلى INR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من GIP إلى INR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من GIP إلى INR اليوم

GIPINR
1 GIP129.67 INR
5 GIP648.33 INR
10 GIP1,296.66 INR
20 GIP2,593.32 INR
50 GIP6,483.30 INR
100 GIP12,966.60 INR
250 GIP32,416.50 INR
500 GIP64,833 INR
1000 GIP129,666 INR
2000 GIP259,332 INR
5000 GIP648,330 INR
10000 GIP1,296,660 INR
INRGIP
1 INR0.01 GIP
5 INR0.04 GIP
10 INR0.08 GIP
20 INR0.15 GIP
50 INR0.39 GIP
100 INR0.77 GIP
250 INR1.93 GIP
300 INR2.31 GIP
500 INR3.86 GIP
600 INR4.63 GIP
1000 INR7.71 GIP
2000 INR15.42 GIP
5000 INR38.56 GIP
10000 INR77.12 GIP
25000 INR192.80 GIP
50000 INR385.61 GIP
100000 INR771.21 GIP
1000000 INR7,712.13 GIP
1000000000 INR7,712,130 GIP

الأسئلة الشائعة