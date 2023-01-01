جنيه جبل طارق إلى روبل روسي

تحويل GIP إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gip
١١٨٬٤٦٣ rub

1.00000 GIP = 118.46300 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 12:14 UTC
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GIP إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.063588.38821.4371.661980.96318.2471
1GBP1.1529411.2261101.9021.656711.916081.1102821.0369
1USD0.94030.815594183.11071.35121.562740.9054517.1576
1INR0.01131370.009813350.012032110.01625780.01880320.01089450.206443

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / الروبل الروسي
1 GIP118.46300 RUB
5 GIP592.31500 RUB
10 GIP1184.63000 RUB
20 GIP2369.26000 RUB
50 GIP5923.15000 RUB
100 GIP11846.30000 RUB
250 GIP29615.75000 RUB
500 GIP59231.50000 RUB
1000 GIP118463.00000 RUB
2000 GIP236926.00000 RUB
5000 GIP592315.00000 RUB
10000 GIP1184630.00000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / جنيه جبل طارق
1 RUB0.00844 GIP
5 RUB0.04221 GIP
10 RUB0.08441 GIP
20 RUB0.16883 GIP
50 RUB0.42207 GIP
100 RUB0.84415 GIP
250 RUB2.11036 GIP
500 RUB4.22073 GIP
1000 RUB8.44146 GIP
2000 RUB16.88292 GIP
5000 RUB42.20730 GIP
10000 RUB84.41460 GIP