جنيه جبل طارق إلى يورو

تحويل GIP إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gip
١٬١٥٩٫٢٧ eur

1.00000 GIP = 1.15927 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 12:6 UTC
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GIP إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.063688.37141.437031.661880.962918.2381
1GBP1.1530711.22625101.8861.656791.916021.1102921.0271
1USD0.94020.815494183.08711.35111.56250.9053517.1475
1INR0.01131590.009814930.012035610.01626120.01880560.01089640.20638

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / اليورو
1 GIP1.15927 EUR
5 GIP5.79635 EUR
10 GIP11.59270 EUR
20 GIP23.18540 EUR
50 GIP57.96350 EUR
100 GIP115.92700 EUR
250 GIP289.81750 EUR
500 GIP579.63500 EUR
1000 GIP1159.27000 EUR
2000 GIP2318.54000 EUR
5000 GIP5796.35000 EUR
10000 GIP11592.70000 EUR
معدلات التحويل اليورو / جنيه جبل طارق
1 EUR0.86261 GIP
5 EUR4.31306 GIP
10 EUR8.62612 GIP
20 EUR17.25224 GIP
50 EUR43.13060 GIP
100 EUR86.26120 GIP
250 EUR215.65300 GIP
500 EUR431.30600 GIP
1000 EUR862.61200 GIP
2000 EUR1725.22400 GIP
5000 EUR4313.06000 GIP
10000 EUR8626.12000 GIP