جنيه جبل طارق إلى جنيه إسترليني

تحويل GIP إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

1000 gip
1005.50 gbp

1.00000 GIP = 1.00550 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 12:7 UTC
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GIP إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0634588.35891.436831.661640.962718.2388
1GBP1.1530711.22625101.8851.656791.916021.1100621.0309
1USD0.940350.815494183.0871.35111.56250.9051517.1506
1INR0.01131750.009814950.012035610.01626130.01880560.0108940.206417

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / جنيه استرليني
1 GIP1.00550 GBP
5 GIP5.02750 GBP
10 GIP10.05500 GBP
20 GIP20.11000 GBP
50 GIP50.27500 GBP
100 GIP100.55000 GBP
250 GIP251.37500 GBP
500 GIP502.75000 GBP
1000 GIP1005.50000 GBP
2000 GIP2011.00000 GBP
5000 GIP5027.50000 GBP
10000 GIP10055.00000 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / جنيه جبل طارق
1 GBP0.99453 GIP
5 GBP4.97263 GIP
10 GBP9.94526 GIP
20 GBP19.89052 GIP
50 GBP49.72630 GIP
100 GBP99.45260 GIP
250 GBP248.63150 GIP
500 GBP497.26300 GIP
1000 GBP994.52600 GIP
2000 GBP1989.05200 GIP
5000 GBP4972.63000 GIP
10000 GBP9945.26000 GIP