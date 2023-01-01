جنيه جبل طارق إلى دولار أسترالي

تحويل GIP إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gip
١٬٩٢٦٫٠٩ aud

1.00000 GIP = 1.92609 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:3 UTC
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GIP إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.063488.35151.436871.661560.962718.2214
1GBP1.1532711.2264101.8941.657111.916251.1102521.0144
1USD0.94040.815395183.0841.35121.56250.905317.135
1INR0.01131840.00981410.01203610.01626310.01880630.01089620.206237

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / دولار أسترالي
1 GIP1.92609 AUD
5 GIP9.63045 AUD
10 GIP19.26090 AUD
20 GIP38.52180 AUD
50 GIP96.30450 AUD
100 GIP192.60900 AUD
250 GIP481.52250 AUD
500 GIP963.04500 AUD
1000 GIP1926.09000 AUD
2000 GIP3852.18000 AUD
5000 GIP9630.45000 AUD
10000 GIP19260.90000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / جنيه جبل طارق
1 AUD0.51919 GIP
5 AUD2.59593 GIP
10 AUD5.19186 GIP
20 AUD10.38372 GIP
50 AUD25.95930 GIP
100 AUD51.91860 GIP
250 AUD129.79650 GIP
500 AUD259.59300 GIP
1000 AUD519.18600 GIP
2000 AUD1038.37200 GIP
5000 AUD2595.93000 GIP
10000 AUD5191.86000 GIP