5 جنيه جبل طارق إلى دولار أسترالي

تحويل GIP إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

5 gip
9.66 aud

1.00000 GIP = 1.93252 AUD

Mid-market exchange rate at 21:03
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539051.0822589.69761.460881.65040.95343518.5244
1 GBP1.1710911.268105.0931.711611.933661.1165621.7038
1 USD0.9240.788644182.88071.349851.524970.880717.1166
1 INR0.01114860.009515410.012065510.01628670.01839960.01062610.206521

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / دولار أسترالي
1 GIP1.93252 AUD
5 GIP9.66260 AUD
10 GIP19.32520 AUD
20 GIP38.65040 AUD
50 GIP96.62600 AUD
100 GIP193.25200 AUD
250 GIP483.13000 AUD
500 GIP966.26000 AUD
1000 GIP1932.52000 AUD
2000 GIP3865.04000 AUD
5000 GIP9662.60000 AUD
10000 GIP19325.20000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / جنيه جبل طارق
1 AUD0.51746 GIP
5 AUD2.58730 GIP
10 AUD5.17459 GIP
20 AUD10.34918 GIP
50 AUD25.87295 GIP
100 AUD51.74590 GIP
250 AUD129.36475 GIP
500 AUD258.72950 GIP
1000 AUD517.45900 GIP
2000 AUD1034.91800 GIP
5000 AUD2587.29500 GIP
10000 AUD5174.59000 GIP