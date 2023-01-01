جنيه جبل طارق إلى دولار أمريكي

تحويل GIP إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gip
١٬٢٣٩٫٦٠ usd

1.00000 GIP = 1.23960 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:17 UTC
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GIP إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.063488.38591.43661.661430.9630518.2495
1GBP1.1528711.226101.9011.656261.915481.1102721.04
1USD0.94040.815661183.11631.350951.562380.9056517.1615
1INR0.0113140.009813490.012031310.01625370.01879750.01089620.206476

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / دولار أمريكي
1 GIP1.23960 USD
5 GIP6.19800 USD
10 GIP12.39600 USD
20 GIP24.79200 USD
50 GIP61.98000 USD
100 GIP123.96000 USD
250 GIP309.90000 USD
500 GIP619.80000 USD
1000 GIP1239.60000 USD
2000 GIP2479.20000 USD
5000 GIP6198.00000 USD
10000 GIP12396.00000 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / جنيه جبل طارق
1 USD0.80671 GIP
5 USD4.03356 GIP
10 USD8.06712 GIP
20 USD16.13424 GIP
50 USD40.33560 GIP
100 USD80.67120 GIP
250 USD201.67800 GIP
500 USD403.35600 GIP
1000 USD806.71200 GIP
2000 USD1613.42400 GIP
5000 USD4033.56000 GIP
10000 USD8067.12000 GIP