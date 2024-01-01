1 جنيه جبل طارق إلى دولار أمريكي

تحويل GIP إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

1 gip
1.27 usd

1.00000 GIP = 1.26770 USD

Mid-market exchange rate at 22:28
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853551.082189.68011.461111.648290.95330518.5167
1 GBP1.1715811.2677105.0621.711711.9311.1168721.6926
1 USD0.924150.78883182.8761.350251.523230.8811517.1118
1 INR0.01115070.00951820.012066210.01629240.01837960.01063210.206475

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / دولار أمريكي
1 GIP1.26770 USD
5 GIP6.33850 USD
10 GIP12.67700 USD
20 GIP25.35400 USD
50 GIP63.38500 USD
100 GIP126.77000 USD
250 GIP316.92500 USD
500 GIP633.85000 USD
1000 GIP1267.70000 USD
2000 GIP2535.40000 USD
5000 GIP6338.50000 USD
10000 GIP12677.00000 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / جنيه جبل طارق
1 USD0.78883 GIP
5 USD3.94415 GIP
10 USD7.88830 GIP
20 USD15.77660 GIP
50 USD39.44150 GIP
100 USD78.88300 GIP
250 USD197.20750 GIP
500 USD394.41500 GIP
1000 USD788.83000 GIP
2000 USD1577.66000 GIP
5000 USD3944.15000 GIP
10000 USD7888.30000 GIP