500 دولار أمريكي إلى جنيه جبل طارق

تحويل USD إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

500 usd
395.59 gip

$1.000 USD = £0.7912 GIP

Mid-market exchange rate at 01:06
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.6411.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7010.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.7160.98116.61510.6830.5785.30113.221

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / جنيه جبل طارق
1 USD٠٫٧٩١١٧ GIP
5 USD٣٫٩٥٥٨٥ GIP
10 USD٧٫٩١١٧١ GIP
20 USD١٥٫٨٢٣٤٢ GIP
50 USD٣٩٫٥٥٨٥٥ GIP
100 USD٧٩٫١١٧١٠ GIP
250 USD١٩٧٫٧٩٢٧٥ GIP
500 USD٣٩٥٫٥٨٥٥٠ GIP
1000 USD٧٩١٫١٧١٠٠ GIP
2000 USD١٬٥٨٢٫٣٤٢٠٠ GIP
5000 USD٣٬٩٥٥٫٨٥٥٠٠ GIP
10000 USD٧٬٩١١٫٧١٠٠٠ GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / دولار أمريكي
1 GIP١٫٢٦٣٩٥ USD
5 GIP٦٫٣١٩٧٥ USD
10 GIP١٢٫٦٣٩٥٠ USD
20 GIP٢٥٫٢٧٩٠٠ USD
50 GIP٦٣٫١٩٧٥٠ USD
100 GIP١٢٦٫٣٩٥٠٠ USD
250 GIP٣١٥٫٩٨٧٥٠ USD
500 GIP٦٣١٫٩٧٥٠٠ USD
1000 GIP١٬٢٦٣٫٩٥٠٠٠ USD
2000 GIP٢٬٥٢٧٫٩٠٠٠٠ USD
5000 GIP٦٬٣١٩٫٧٥٠٠٠ USD
10000 GIP١٢٬٦٣٩٫٥٠٠٠٠ USD