Cebelitarık lirasından Rus rublesine

Reel döviz kuru ile GIP → RUB çevirin

1.000 gip
115.074 rub

1.00000 GIP = 115.07400 RUB

03:52 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8535751.0725589.01551.452771.654020.94972518.336
1 GBP1.1715411.25655104.2861.7021.937771.1126421.4816
1 USD0.932350.79583182.99431.35451.542140.8854517.0957
1 INR0.0112340.009588970.01204910.01632040.01858130.01066880.205986

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Cebelitarık lirasından Rus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GIP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RUB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GIP → RUB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cebelitarık lirası için en iyi döviz çiftleri

GIP → USD

GIP → EUR

GIP → GBP

GIP → INR

GIP → JPY

GIP → RUB

GIP → AUD

GIP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / Rus Rublesi
1 GIP115.07400 RUB
5 GIP575.37000 RUB
10 GIP1150.74000 RUB
20 GIP2301.48000 RUB
50 GIP5753.70000 RUB
100 GIP11507.40000 RUB
250 GIP28768.50000 RUB
500 GIP57537.00000 RUB
1000 GIP115074.00000 RUB
2000 GIP230148.00000 RUB
5000 GIP575370.00000 RUB
10000 GIP1150740.00000 RUB
Çevrim kurları Rus Rublesi / Cebelitarık Lirası
1 RUB0.00869 GIP
5 RUB0.04345 GIP
10 RUB0.08690 GIP
20 RUB0.17380 GIP
50 RUB0.43450 GIP
100 RUB0.86901 GIP
250 RUB2.17252 GIP
500 RUB4.34504 GIP
1000 RUB8.69008 GIP
2000 RUB17.38016 GIP
5000 RUB43.45040 GIP
10000 RUB86.90080 GIP