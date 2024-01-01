ألف جنيه جبل طارق إلى كرونة نروجية

تحويل GIP إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

1,000 gip
13,348.70 nok

1.00000 GIP = 13.34870 NOK

Mid-market exchange rate at 22:01
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8544451.083289.78881.461561.649840.9536518.5314
1 GBP1.1703511.2678105.0911.710641.9311.116121.6895
1 USD0.92320.788768182.89221.34931.523110.880217.108
1 INR0.01113720.009515590.012063910.01627780.01837460.01061860.206389

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for باوند جبل طارق

GIP إلى USD

GIP إلى EUR

GIP إلى GBP

GIP إلى INR

GIP إلى JPY

GIP إلى RUB

GIP إلى AUD

GIP إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / كروني نرويجي
1 GIP13.34870 NOK
5 GIP66.74350 NOK
10 GIP133.48700 NOK
20 GIP266.97400 NOK
50 GIP667.43500 NOK
100 GIP1334.87000 NOK
250 GIP3337.17500 NOK
500 GIP6674.35000 NOK
1000 GIP13348.70000 NOK
2000 GIP26697.40000 NOK
5000 GIP66743.50000 NOK
10000 GIP133487.00000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / جنيه جبل طارق
1 NOK0.07491 GIP
5 NOK0.37457 GIP
10 NOK0.74914 GIP
20 NOK1.49828 GIP
50 NOK3.74570 GIP
100 NOK7.49139 GIP
250 NOK18.72848 GIP
500 NOK37.45695 GIP
1000 NOK74.91390 GIP
2000 NOK149.82780 GIP
5000 NOK374.56950 GIP
10000 NOK749.13900 GIP