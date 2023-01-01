ريال برازيلي إلى جنيه جبل طارق

تحويل BRL إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

1000 brl
165.85 gip

1.00000 BRL = 0.16585 GIP

متوسط سعر صرف السوق عند 3:0 UTC
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BRL إلى GIP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 GIP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063988.45141.434881.658970.9576518.2138
1GBP1.1579411.232102.4271.66161.92111.108921.0916
1USD0.939950.811688183.13881.34871.559330.900217.1198
1INR0.01130560.009763050.012028110.01622230.01875580.01082770.205918

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / جنيه جبل طارق
1 BRL0.16585 GIP
5 BRL0.82926 GIP
10 BRL1.65852 GIP
20 BRL3.31704 GIP
50 BRL8.29260 GIP
100 BRL16.58520 GIP
250 BRL41.46300 GIP
500 BRL82.92600 GIP
1000 BRL165.85200 GIP
2000 BRL331.70400 GIP
5000 BRL829.26000 GIP
10000 BRL1658.52000 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / الريال البرازيلي
1 GIP6.02949 BRL
5 GIP30.14745 BRL
10 GIP60.29490 BRL
20 GIP120.58980 BRL
50 GIP301.47450 BRL
100 GIP602.94900 BRL
250 GIP1507.37250 BRL
500 GIP3014.74500 BRL
1000 GIP6029.49000 BRL
2000 GIP12058.98000 BRL
5000 GIP30147.45000 BRL
10000 GIP60294.90000 BRL