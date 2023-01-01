فورنت مجري إلى جنيه جبل طارق

تحويل HUF إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
٢٢٫٢٧ gip

1.00000 HUF = 0.00223 GIP

متوسط سعر صرف السوق عند 14:27 UTC
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HUF إلى GIP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 GIP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.06688.61951.439151.66160.963418.3038
1GBP1.1524711.2284102.121.65841.914741.1102921.0922
1USD0.93810.814067183.13271.350051.558720.9037517.1705
1INR0.01128420.009792380.01202910.01623970.01874980.01087120.206543

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Hungarian Forint / جنيه جبل طارق
2000 HUF4.45326 GIP
5000 HUF11.13315 GIP
10000 HUF22.26630 GIP
15000 HUF33.39945 GIP
20000 HUF44.53260 GIP
30000 HUF66.79890 GIP
40000 HUF89.06520 GIP
50000 HUF111.33150 GIP
60000 HUF133.59780 GIP
100000 HUF222.66300 GIP
150000 HUF333.99450 GIP
200000 HUF445.32600 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / Hungarian Forint
1 GIP449.10900 HUF
5 GIP2245.54500 HUF
10 GIP4491.09000 HUF
20 GIP8982.18000 HUF
50 GIP22455.45000 HUF
100 GIP44910.90000 HUF
250 GIP112277.25000 HUF
500 GIP224554.50000 HUF
1000 GIP449109.00000 HUF
2000 GIP898218.00000 HUF
5000 GIP2245545.00000 HUF
10000 GIP4491090.00000 HUF