دولار كندي إلى جنيه جبل طارق

تحويل CAD إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cad
٦٠٠٫٦٤ gip

1.00000 CAD = 0.60064 GIP

متوسط سعر صرف السوق عند 0:3 UTC
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CAD إلى GIP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 GIP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.064888.29851.434871.65380.957918.2006
1GBP1.1576811.23265102.2181.661061.91451.1089421.0697
1USD0.939150.81126182.9251.347551.553160.899617.093
1INR0.01132520.009783060.012059110.01625020.01872970.01084840.206126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / جنيه جبل طارق
1 CAD0.60064 GIP
5 CAD3.00318 GIP
10 CAD6.00637 GIP
20 CAD12.01274 GIP
50 CAD30.03185 GIP
100 CAD60.06370 GIP
250 CAD150.15925 GIP
500 CAD300.31850 GIP
1000 CAD600.63700 GIP
2000 CAD1201.27400 GIP
5000 CAD3003.18500 GIP
10000 CAD6006.37000 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / دولار كندي
1 GIP1.66490 CAD
5 GIP8.32450 CAD
10 GIP16.64900 CAD
20 GIP33.29800 CAD
50 GIP83.24500 CAD
100 GIP166.49000 CAD
250 GIP416.22500 CAD
500 GIP832.45000 CAD
1000 GIP1664.90000 CAD
2000 GIP3329.80000 CAD
5000 GIP8324.50000 CAD
10000 GIP16649.00000 CAD