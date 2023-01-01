دولار هونغ كونغ إلى جنيه جبل طارق

تحويل HKD إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
١٠٣٫٧١ gip

1.00000 HKD = 0.10371 GIP

متوسط سعر صرف السوق عند 13:24 UTC
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HKD إلى GIP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 GIP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.06588.54591.437861.662760.964218.3288
1GBP1.152611.22755102.0611.657321.916551.1113421.1263
1USD0.938950.814631183.14171.35011.561280.9053517.2101
1INR0.01129360.00979810.012027710.01623850.01877850.01088920.206997

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / جنيه جبل طارق
100 HKD10.37130 GIP
200 HKD20.74260 GIP
300 HKD31.11390 GIP
500 HKD51.85650 GIP
1000 HKD103.71300 GIP
2000 HKD207.42600 GIP
2500 HKD259.28250 GIP
3000 HKD311.13900 GIP
4000 HKD414.85200 GIP
5000 HKD518.56500 GIP
10000 HKD1037.13000 GIP
20000 HKD2074.26000 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / دولار هونغ كونغ
1 GIP9.64200 HKD
5 GIP48.21000 HKD
10 GIP96.42000 HKD
20 GIP192.84000 HKD
50 GIP482.10000 HKD
100 GIP964.20000 HKD
250 GIP2410.50000 HKD
500 GIP4821.00000 HKD
1000 GIP9642.00000 HKD
2000 GIP19284.00000 HKD
5000 GIP48210.00000 HKD
10000 GIP96420.00000 HKD