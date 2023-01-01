روبية هندية إلى جنيه جبل طارق

تحويل INR إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
٩٧٫٦٠ gip

1.00000 INR = 0.00976 GIP

متوسط سعر صرف السوق عند 23:58 UTC
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INR إلى GIP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 GIP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.06388.14931.433611.654730.957218.2103
1GBP1.1580811.23115102.0931.660391.916491.1085121.0908
1USD0.940750.812249182.9251.348651.556660.900517.131
1INR0.01134440.009794980.012059110.01626350.01877190.01085920.206584

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / جنيه جبل طارق
1 INR0.00976 GIP
5 INR0.04880 GIP
10 INR0.09760 GIP
20 INR0.19521 GIP
50 INR0.48802 GIP
100 INR0.97605 GIP
250 INR2.44012 GIP
500 INR4.88025 GIP
1000 INR9.76049 GIP
2000 INR19.52098 GIP
5000 INR48.80245 GIP
10000 INR97.60490 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / الروبية الهندية
1 GIP102.45400 INR
5 GIP512.27000 INR
10 GIP1024.54000 INR
20 GIP2049.08000 INR
50 GIP5122.70000 INR
100 GIP10245.40000 INR
250 GIP25613.50000 INR
500 GIP51227.00000 INR
1000 GIP102454.00000 INR
2000 GIP204908.00000 INR
5000 GIP512270.00000 INR
10000 GIP1024540.00000 INR