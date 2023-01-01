جنيه إسترليني إلى جنيه جبل طارق

تحويل GBP إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gbp
٩٩٦٫٤٨ gip

1.00000 GBP = 0.99648 GIP

متوسط سعر صرف السوق عند 0:49 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

GBP إلى GIP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 GIP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.063288.16591.433781.655560.9573518.2062
1GBP1.1581411.23115102.0931.660271.917081.1087521.0822
1USD0.940550.812249182.9251.348551.557150.9004517.124
1INR0.01134230.009794980.012059110.01626230.01877780.01085860.2065

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الجنيه الإسترليني

GBP إلى USD

GBP إلى EUR

GBP إلى INR

GBP إلى AUD

GBP إلى JPY

GBP إلى CAD

GBP إلى CHF

GBP إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه استرليني / جنيه جبل طارق
1 GBP0.99648 GIP
5 GBP4.98240 GIP
10 GBP9.96479 GIP
20 GBP19.92958 GIP
50 GBP49.82395 GIP
100 GBP99.64790 GIP
250 GBP249.11975 GIP
500 GBP498.23950 GIP
1000 GBP996.47900 GIP
2000 GBP1992.95800 GIP
5000 GBP4982.39500 GIP
10000 GBP9964.79000 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / جنيه استرليني
1 GIP1.00353 GBP
5 GIP5.01765 GBP
10 GIP10.03530 GBP
20 GIP20.07060 GBP
50 GIP50.17650 GBP
100 GIP100.35300 GBP
250 GIP250.88250 GBP
500 GIP501.76500 GBP
1000 GIP1003.53000 GBP
2000 GIP2007.06000 GBP
5000 GIP5017.65000 GBP
10000 GIP10035.30000 GBP