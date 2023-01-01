فرنك سويسري إلى جنيه جبل طارق

تحويل CHF إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٨٩٩٫٦٢ gip

1.00000 CHF = 0.89962 GIP

متوسط سعر صرف السوق عند 2:12 UTC
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CHF إلى GIP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 GIP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063988.22391.434511.656520.957218.2195
1GBP1.1582111.23225102.1841.66151.918651.1086421.1025
1USD0.939950.811524182.9251.348351.557030.899717.1252
1INR0.01133480.009786240.012059110.01625990.01877630.01084960.206514

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / جنيه جبل طارق
1 CHF0.89962 GIP
5 CHF4.49810 GIP
10 CHF8.99621 GIP
20 CHF17.99242 GIP
50 CHF44.98105 GIP
100 CHF89.96210 GIP
250 CHF224.90525 GIP
500 CHF449.81050 GIP
1000 CHF899.62100 GIP
2000 CHF1799.24200 GIP
5000 CHF4498.10500 GIP
10000 CHF8996.21000 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / الفرنك السويسري
1 GIP1.11158 CHF
5 GIP5.55790 CHF
10 GIP11.11580 CHF
20 GIP22.23160 CHF
50 GIP55.57900 CHF
100 GIP111.15800 CHF
250 GIP277.89500 CHF
500 GIP555.79000 CHF
1000 GIP1111.58000 CHF
2000 GIP2223.16000 CHF
5000 GIP5557.90000 CHF
10000 GIP11115.80000 CHF