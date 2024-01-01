1 جنيه جبل طارق إلى فرنك سويسري

تحويل GIP إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1 gip
1.12 chf

1.00000 GIP = 1.11619 CHF

Mid-market exchange rate at 21:13
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539051.0822589.69151.460881.650530.95343518.5244
1 GBP1.1710911.26805105.091.711681.933891.1165621.7047
1 USD0.923950.788612182.8751.349851.525090.880817.1166
1 INR0.01114930.009515690.012066410.01628780.01840230.01062810.206535

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / الفرنك السويسري
1 GIP1.11619 CHF
5 GIP5.58095 CHF
10 GIP11.16190 CHF
20 GIP22.32380 CHF
50 GIP55.80950 CHF
100 GIP111.61900 CHF
250 GIP279.04750 CHF
500 GIP558.09500 CHF
1000 GIP1116.19000 CHF
2000 GIP2232.38000 CHF
5000 GIP5580.95000 CHF
10000 GIP11161.90000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / جنيه جبل طارق
1 CHF0.89590 GIP
5 CHF4.47951 GIP
10 CHF8.95902 GIP
20 CHF17.91804 GIP
50 CHF44.79510 GIP
100 CHF89.59020 GIP
250 CHF223.97550 GIP
500 CHF447.95100 GIP
1000 CHF895.90200 GIP
2000 CHF1791.80400 GIP
5000 CHF4479.51000 GIP
10000 CHF8959.02000 GIP