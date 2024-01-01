1 Cebelitarık lirasından İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile GIP → CHF çevirin

1 gip
1,14 chf

1,000 GIP = 1,138 CHF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Cebelitarık lirasından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GIP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GIP → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cebelitarık lirası için en iyi döviz çiftleri

GIP → USD

GIP → EUR

GIP → GBP

GIP → INR

GIP → JPY

GIP → RUB

GIP → AUD

GIP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / İsviçre Frangı
1 GIP1,13837 CHF
5 GIP5,69185 CHF
10 GIP11,38370 CHF
20 GIP22,76740 CHF
50 GIP56,91850 CHF
100 GIP113,83700 CHF
250 GIP284,59250 CHF
500 GIP569,18500 CHF
1000 GIP1.138,37000 CHF
2000 GIP2.276,74000 CHF
5000 GIP5.691,85000 CHF
10000 GIP11.383,70000 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Cebelitarık Lirası
1 CHF0,87845 GIP
5 CHF4,39226 GIP
10 CHF8,78452 GIP
20 CHF17,56904 GIP
50 CHF43,92260 GIP
100 CHF87,84520 GIP
250 CHF219,61300 GIP
500 CHF439,22600 GIP
1000 CHF878,45200 GIP
2000 CHF1.756,90400 GIP
5000 CHF4.392,26000 GIP
10000 CHF8.784,52000 GIP