دولار أسترالي إلى جنيه جبل طارق

تحويل AUD إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
520.92 gip

1.00000 AUD = 0.52092 GIP

متوسط سعر صرف السوق عند 23:58 UTC
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AUD إلى GIP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 GIP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.0651588.32761.435561.654990.9579518.2084
1GBP1.1574111.23285102.2341.661571.915551.1087421.0752
1USD0.938950.811129182.9251.347751.553760.8994517.0947
1INR0.01132150.009781470.012059110.01625260.01873690.01084650.206147

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / جنيه جبل طارق
1 AUD0.52092 GIP
5 AUD2.60461 GIP
10 AUD5.20923 GIP
20 AUD10.41846 GIP
50 AUD26.04615 GIP
100 AUD52.09230 GIP
250 AUD130.23075 GIP
500 AUD260.46150 GIP
1000 AUD520.92300 GIP
2000 AUD1041.84600 GIP
5000 AUD2604.61500 GIP
10000 AUD5209.23000 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / دولار أسترالي
1 GIP1.91967 AUD
5 GIP9.59835 AUD
10 GIP19.19670 AUD
20 GIP38.39340 AUD
50 GIP95.98350 AUD
100 GIP191.96700 AUD
250 GIP479.91750 AUD
500 GIP959.83500 AUD
1000 GIP1919.67000 AUD
2000 GIP3839.34000 AUD
5000 GIP9598.35000 AUD
10000 GIP19196.70000 AUD