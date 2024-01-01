Австралийские доллары в гибралтарские фунты

Сконвертируйте AUD в GIP по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = £0,5092 GIP

Среднерыночный курс в 19:28
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График изменения обменного курса AUD к GIP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GIP
1 AUD в GIPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,51660,5218
Низкий0,50410,5041
В среднем0,51150,5132
Изменение-0.92%-1.14%
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Соотношение 1 AUD к GIP

За последние 30 дней максимальный курс AUD к GIP составил 0,5166, а минимальный — 0,5041. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5115. Изменение курса AUD к GIP в процентном соотношении составило -0.92.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к GIP составил 0,5218, а минимальный — 0,5041. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5132. Изменение курса AUD к GIP в процентном соотношении составило -1.14.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3950,9341,679152,7751,3921,328
1 GBP1,2911108,9411,2052,167197,211,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,37411,798163,6051,491,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в гибралтарские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и GIP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в GIP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Гибралтарский фунт
1 AUD0,50924 GIP
5 AUD2,54619 GIP
10 AUD5,09238 GIP
20 AUD10,18476 GIP
50 AUD25,46190 GIP
100 AUD50,92380 GIP
250 AUD127,30950 GIP
500 AUD254,61900 GIP
1000 AUD509,23800 GIP
2000 AUD1 018,47600 GIP
5000 AUD2 546,19000 GIP
10000 AUD5 092,38000 GIP
Обменные курсы Гибралтарский фунт / Австралийский доллар
1 GIP1,96372 AUD
5 GIP9,81860 AUD
10 GIP19,63720 AUD
20 GIP39,27440 AUD
50 GIP98,18600 AUD
100 GIP196,37200 AUD
250 GIP490,93000 AUD
500 GIP981,86000 AUD
1000 GIP1 963,72000 AUD
2000 GIP3 927,44000 AUD
5000 GIP9 818,60000 AUD
10000 GIP19 637,20000 AUD