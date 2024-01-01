Евро в гибралтарские фунты

Сконвертируйте EUR в GIP по реальному обменному курсу

1 000 eur
840,98 gip

€1,000 EUR = £0,8410 GIP

Среднерыночный курс в 13:29
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1 EUR в GIPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,84910,8627
Низкий0,83950,8395
В среднем0,84480,8508
Изменить-0.47%-2.37%
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Соотношение 1 EUR к GIP

За последние 30 дней максимальный курс EUR к GIP составил 0,8491, а минимальный — 0,8395. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,8448. Изменение курса EUR к GIP в процентном соотношении составило -0.47.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к GIP составил 0,8627, а минимальный — 0,8395. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,8508. Изменение курса EUR к GIP в процентном соотношении составило -2.37.

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Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36883,6231,485156,4853,933
1 GBP1,29811,1471,776108,5381,928203,115,105
1 CHF1,1310,87211,54894,6121,68177,0494,45
1 CAD0,7310,5630,646161,1171,085114,3692,874

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Как произвести расчет конвертации из евро в гибралтарские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и GIP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в GIP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Гибралтарский фунт
1 EUR0,84098 GIP
5 EUR4,20490 GIP
10 EUR8,40980 GIP
20 EUR16,81960 GIP
50 EUR42,04900 GIP
100 EUR84,09800 GIP
250 EUR210,24500 GIP
500 EUR420,49000 GIP
1000 EUR840,98000 GIP
2000 EUR1 681,96000 GIP
5000 EUR4 204,90000 GIP
10000 EUR8 409,80000 GIP
Обменные курсы Гибралтарский фунт / Евро
1 GIP1,18909 EUR
5 GIP5,94545 EUR
10 GIP11,89090 EUR
20 GIP23,78180 EUR
50 GIP59,45450 EUR
100 GIP118,90900 EUR
250 GIP297,27250 EUR
500 GIP594,54500 EUR
1000 GIP1 189,09000 EUR
2000 GIP2 378,18000 EUR
5000 GIP5 945,45000 EUR
10000 GIP11 890,90000 EUR