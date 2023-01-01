يورو إلى جنيه جبل طارق

تحويل EUR إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٨٦١٫١٩ gip

1.00000 EUR = 0.86119 GIP

متوسط سعر صرف السوق عند 0:34 UTC
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EUR إلى GIP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 GIP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.06488.23221.434221.655520.9575518.2068
1GBP1.1578111.2319102.1551.660541.916761.1086621.0799
1USD0.939850.811754182.9251.347951.555940.8999517.1117
1INR0.01133370.009789020.012059110.0162550.01876320.01085260.206352

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / جنيه جبل طارق
1 EUR0.86119 GIP
5 EUR4.30595 GIP
10 EUR8.61190 GIP
20 EUR17.22380 GIP
50 EUR43.05950 GIP
100 EUR86.11900 GIP
250 EUR215.29750 GIP
500 EUR430.59500 GIP
1000 EUR861.19000 GIP
2000 EUR1722.38000 GIP
5000 EUR4305.95000 GIP
10000 EUR8611.90000 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / اليورو
1 GIP1.16118 EUR
5 GIP5.80590 EUR
10 GIP11.61180 EUR
20 GIP23.22360 EUR
50 GIP58.05900 EUR
100 GIP116.11800 EUR
250 GIP290.29500 EUR
500 GIP580.59000 EUR
1000 GIP1161.18000 EUR
2000 GIP2322.36000 EUR
5000 GIP5805.90000 EUR
10000 GIP11611.80000 EUR