ليرة تركية إلى جنيه جبل طارق

تحويل TRY إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
21.89 gip

TL1.000 TRY = £0.02189 GIP

Mid-market exchange rate at 01:37
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TRY إلى GIP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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GIP

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.755279.183.9341.3453.67348.707
1 EUR1.11810.843311.90893.8011.5034.10554.433
1 GBP1.3251.1861369.877111.2341.7824.86764.549
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.175

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / جنيه جبل طارق
1 TRY٠٫٠٢١٨٩ GIP
5 TRY٠٫١٠٩٤٦ GIP
10 TRY٠٫٢١٨٩٢ GIP
20 TRY٠٫٤٣٧٨٣ GIP
50 TRY١٫٠٩٤٥٨ GIP
100 TRY٢٫١٨٩١٥ GIP
250 TRY٥٫٤٧٢٨٨ GIP
500 TRY١٠٫٩٤٥٧٥ GIP
1000 TRY٢١٫٨٩١٥٠ GIP
2000 TRY٤٣٫٧٨٣٠٠ GIP
5000 TRY١٠٩٫٤٥٧٥٠ GIP
10000 TRY٢١٨٫٩١٥٠٠ GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / ليرة تركية
1 GIP٤٥٫٦٧٩٩٠ TRY
5 GIP٢٢٨٫٣٩٩٥٠ TRY
10 GIP٤٥٦٫٧٩٩٠٠ TRY
20 GIP٩١٣٫٥٩٨٠٠ TRY
50 GIP٢٬٢٨٣٫٩٩٥٠٠ TRY
100 GIP٤٬٥٦٧٫٩٩٠٠٠ TRY
250 GIP١١٬٤١٩٫٩٧٥٠٠ TRY
500 GIP٢٢٬٨٣٩٫٩٥٠٠٠ TRY
1000 GIP٤٥٬٦٧٩٫٩٠٠٠٠ TRY
2000 GIP٩١٬٣٥٩٫٨٠٠٠٠ TRY
5000 GIP٢٢٨٬٣٩٩٫٥٠٠٠٠ TRY
10000 GIP٤٥٦٬٧٩٩٫٠٠٠٠٠ TRY