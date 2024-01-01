1 ليرة تركية إلى جنيه جبل طارق

تحويل TRY إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

1 try
0.02 gip

1.000 TRY = 0.02445 GIP

Mid-market exchange rate at 13:22
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أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٦٠٫٧٨٤٢٧٩٫٢٨٢٫٧٩٥١٫٣٥١٣٫٦٧٣٤٨٫٨٠١
1 EUR١٫٠٩١1٠٫٨٥٥٣٠٤٫٦٦٣٩٠٫٣٤٦١٫٤٧٤٤٫٠٠٨٥٣٫٢٥١
1 GBP١٫٢٧٦١٫١٧1٣٥٦٫٣٢٩١٠٥٫٦٦٧١٫٧٢٤٤٫٦٨٨٦٢٫٢٨٢
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٧٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / جنيه جبل طارق
1 TRY٠٫٠٢٤٤٥ GIP
5 TRY٠٫١٢٢٢٣ GIP
10 TRY٠٫٢٤٤٤٦ GIP
20 TRY٠٫٤٨٨٩٢ GIP
50 TRY١٫٢٢٢٢٩ GIP
100 TRY٢٫٤٤٤٥٨ GIP
250 TRY٦٫١١١٤٥ GIP
500 TRY١٢٫٢٢٢٩٠ GIP
1000 TRY٢٤٫٤٤٥٨٠ GIP
2000 TRY٤٨٫٨٩١٦٠ GIP
5000 TRY١٢٢٫٢٢٩٠٠ GIP
10000 TRY٢٤٤٫٤٥٨٠٠ GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / ليرة تركية
1 GIP٤٠٫٩٠٦٩٠ TRY
5 GIP٢٠٤٫٥٣٤٥٠ TRY
10 GIP٤٠٩٫٠٦٩٠٠ TRY
20 GIP٨١٨٫١٣٨٠٠ TRY
50 GIP٢٬٠٤٥٫٣٤٥٠٠ TRY
100 GIP٤٬٠٩٠٫٦٩٠٠٠ TRY
250 GIP١٠٬٢٢٦٫٧٢٥٠٠ TRY
500 GIP٢٠٬٤٥٣٫٤٥٠٠٠ TRY
1000 GIP٤٠٬٩٠٦٫٩٠٠٠٠ TRY
2000 GIP٨١٬٨١٣٫٨٠٠٠٠ TRY
5000 GIP٢٠٤٬٥٣٤٫٥٠٠٠٠ TRY
10000 GIP٤٠٩٬٠٦٩٫٠٠٠٠٠ TRY