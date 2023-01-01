يوان صيني إلى جنيه جبل طارق

تحويل CNY إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
111.07 gip

1.00000 CNY = 0.11107 GIP

متوسط سعر صرف السوق عند 7:59 UTC
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CNY إلى GIP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 GIP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.065488.56051.437331.661570.964618.2018
1GBP1.155411.2312102.3431.661011.920151.114521.0344
1USD0.93860.812216183.12421.34911.559580.9053517.0845
1INR0.01129170.009771110.012030210.01622990.0187620.01089150.20553

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / جنيه جبل طارق
1 CNY0.11107 GIP
5 CNY0.55535 GIP
10 CNY1.11070 GIP
20 CNY2.22140 GIP
50 CNY5.55350 GIP
100 CNY11.10700 GIP
250 CNY27.76750 GIP
500 CNY55.53500 GIP
1000 CNY111.07000 GIP
2000 CNY222.14000 GIP
5000 CNY555.35000 GIP
10000 CNY1110.70000 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / Chinese Yuan RMB
1 GIP9.00333 CNY
5 GIP45.01665 CNY
10 GIP90.03330 CNY
20 GIP180.06660 CNY
50 GIP450.16650 CNY
100 GIP900.33300 CNY
250 GIP2250.83250 CNY
500 GIP4501.66500 CNY
1000 GIP9003.33000 CNY
2000 GIP18006.66000 CNY
5000 GIP45016.65000 CNY
10000 GIP90033.30000 CNY