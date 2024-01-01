10 آلاف يوان صيني إلى جنيه جبل طارق

تحويل CNY إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

10,000 cny
1,091 gip

¥1.000 CNY = £0.1091 GIP

Mid-market exchange rate at 08:45
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CNY إلى GIP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7971.3730.9160.7831.51683.9641.325
1 HKD0.12810.1760.1170.10.19410.7690.17
1 CAD0.7295.68110.6670.5711.10561.1740.965
1 EUR1.0928.5131.49910.8551.65691.681.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / جنيه جبل طارق
1 CNY٠٫١٠٩١٠ GIP
5 CNY٠٫٥٤٥٥٠ GIP
10 CNY١٫٠٩١٠٠ GIP
20 CNY٢٫١٨٢٠٠ GIP
50 CNY٥٫٤٥٥٠٠ GIP
100 CNY١٠٫٩١٠٠٠ GIP
250 CNY٢٧٫٢٧٥٠٠ GIP
500 CNY٥٤٫٥٥٠٠٠ GIP
1000 CNY١٠٩٫١٠٠٠٠ GIP
2000 CNY٢١٨٫٢٠٠٠٠ GIP
5000 CNY٥٤٥٫٥٠٠٠٠ GIP
10000 CNY١٬٠٩١٫٠٠٠٠٠ GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / Chinese Yuan RMB
1 GIP٩٫١٦٥٩٢ CNY
5 GIP٤٥٫٨٢٩٦٠ CNY
10 GIP٩١٫٦٥٩٢٠ CNY
20 GIP١٨٣٫٣١٨٤٠ CNY
50 GIP٤٥٨٫٢٩٦٠٠ CNY
100 GIP٩١٦٫٥٩٢٠٠ CNY
250 GIP٢٬٢٩١٫٤٨٠٠٠ CNY
500 GIP٤٬٥٨٢٫٩٦٠٠٠ CNY
1000 GIP٩٬١٦٥٫٩٢٠٠٠ CNY
2000 GIP١٨٬٣٣١٫٨٤٠٠٠ CNY
5000 GIP٤٥٬٨٢٩٫٦٠٠٠٠ CNY
10000 GIP٩١٬٦٥٩٫٢٠٠٠٠ CNY