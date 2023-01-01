شيكل إسرائيلي جديد إلى جنيه جبل طارق

تحويل ILS إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٢١٢٫٥٧ gip

1.00000 ILS = 0.21257 GIP

متوسط سعر صرف السوق عند 14:57 UTC
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ILS إلى GIP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 GIP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.066188.62441.43861.660590.962718.3259
1GBP1.1524711.22865102.1371.657941.913791.1094821.1201
1USD0.9380.813901183.12951.34941.557630.9028517.1897
1INR0.01128360.009790770.012029410.01623250.01873740.01086080.206782

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / جنيه جبل طارق
1 ILS0.21257 GIP
5 ILS1.06283 GIP
10 ILS2.12567 GIP
20 ILS4.25134 GIP
50 ILS10.62835 GIP
100 ILS21.25670 GIP
250 ILS53.14175 GIP
500 ILS106.28350 GIP
1000 ILS212.56700 GIP
2000 ILS425.13400 GIP
5000 ILS1062.83500 GIP
10000 ILS2125.67000 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / Israeli New Sheqel
1 GIP4.70439 ILS
5 GIP23.52195 ILS
10 GIP47.04390 ILS
20 GIP94.08780 ILS
50 GIP235.21950 ILS
100 GIP470.43900 ILS
250 GIP1176.09750 ILS
500 GIP2352.19500 ILS
1000 GIP4704.39000 ILS
2000 GIP9408.78000 ILS
5000 GIP23521.95000 ILS
10000 GIP47043.90000 ILS