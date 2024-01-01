Yeni İsrail şekelinden Cebelitarık lirasına

Reel döviz kuru ile ILS → GIP çevirin

1.000 ils
217,64 gip

1.00000 ILS = 0.21763 GIP

06:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537151.07389.07381.453321.653310.9494918.3345
1 GBP1.1713511.25685104.3361.702341.936591.1121921.4759
1 USD0.931950.79564183.01381.354451.540830.8848517.0871
1 INR0.01122660.009584430.012046210.0163160.01856120.01065910.205834

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Yeni İsrail şekelinden Cebelitarık lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GIP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → GIP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

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ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Cebelitarık Lirası
1 ILS0.21763 GIP
5 ILS1.08817 GIP
10 ILS2.17635 GIP
20 ILS4.35270 GIP
50 ILS10.88175 GIP
100 ILS21.76350 GIP
250 ILS54.40875 GIP
500 ILS108.81750 GIP
1000 ILS217.63500 GIP
2000 ILS435.27000 GIP
5000 ILS1088.17500 GIP
10000 ILS2176.35000 GIP
Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / Yeni İsrail Şekeli
1 GIP4.59486 ILS
5 GIP22.97430 ILS
10 GIP45.94860 ILS
20 GIP91.89720 ILS
50 GIP229.74300 ILS
100 GIP459.48600 ILS
250 GIP1148.71500 ILS
500 GIP2297.43000 ILS
1000 GIP4594.86000 ILS
2000 GIP9189.72000 ILS
5000 GIP22974.30000 ILS
10000 GIP45948.60000 ILS