1 Yeni İsrail şekelinden Cebelitarık lirasına

Reel döviz kuru ile ILS → GIP çevirin

1 ils
0,21 gip

1.00000 ILS = 0.21431 GIP

20:22 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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ILS → GIP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ILS → 0 GIP
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yeni İsrail şekelinden Cebelitarık lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GIP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → GIP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni İsrail şekeli

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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plane
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Cebelitarık Lirası
1 ILS0.21431 GIP
5 ILS1.07155 GIP
10 ILS2.14310 GIP
20 ILS4.28620 GIP
50 ILS10.71550 GIP
100 ILS21.43100 GIP
250 ILS53.57750 GIP
500 ILS107.15500 GIP
1000 ILS214.31000 GIP
2000 ILS428.62000 GIP
5000 ILS1071.55000 GIP
10000 ILS2143.10000 GIP
Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / Yeni İsrail Şekeli
1 GIP4.66614 ILS
5 GIP23.33070 ILS
10 GIP46.66140 ILS
20 GIP93.32280 ILS
50 GIP233.30700 ILS
100 GIP466.61400 ILS
250 GIP1166.53500 ILS
500 GIP2333.07000 ILS
1000 GIP4666.14000 ILS
2000 GIP9332.28000 ILS
5000 GIP23330.70000 ILS
10000 GIP46661.40000 ILS