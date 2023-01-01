دولار أمريكي إلى جنيه جبل طارق

تحويل USD إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

1000 usd
809.39 gip

1.00000 USD = 0.80939 GIP

متوسط سعر صرف السوق عند 23:58 UTC
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USD إلى GIP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 GIP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063488.18241.433941.655610.957618.2108
1GBP1.1578111.2313102.1061.660351.917021.1087221.0861
1USD0.94040.81215182.9251.348451.55690.900517.1251
1INR0.01134010.009793790.012059110.01626110.01877490.01085920.206513

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / جنيه جبل طارق
1 USD0.80939 GIP
5 USD4.04695 GIP
10 USD8.09389 GIP
20 USD16.18778 GIP
50 USD40.46945 GIP
100 USD80.93890 GIP
250 USD202.34725 GIP
500 USD404.69450 GIP
1000 USD809.38900 GIP
2000 USD1618.77800 GIP
5000 USD4046.94500 GIP
10000 USD8093.89000 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / دولار أمريكي
1 GIP1.23550 USD
5 GIP6.17750 USD
10 GIP12.35500 USD
20 GIP24.71000 USD
50 GIP61.77500 USD
100 GIP123.55000 USD
250 GIP308.87500 USD
500 GIP617.75000 USD
1000 GIP1235.50000 USD
2000 GIP2471.00000 USD
5000 GIP6177.50000 USD
10000 GIP12355.00000 USD