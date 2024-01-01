1 جنيه جبل طارق إلى ليرة تركية

تحويل GIP إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

1 gip
39.20 try

1.00000 GIP = 39.20070 TRY

Mid-market exchange rate at 22:20
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8536751.0822589.69771.461361.648510.95327518.519
1 GBP1.1714111.26795105.0891.712111.931381.1166721.6967
1 USD0.9240.788675182.88081.35031.523230.881217.1116
1 INR0.01114860.009515770.012065510.01629210.01837860.01063210.20646

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / ليرة تركية
1 GIP39.20070 TRY
5 GIP196.00350 TRY
10 GIP392.00700 TRY
20 GIP784.01400 TRY
50 GIP1960.03500 TRY
100 GIP3920.07000 TRY
250 GIP9800.17500 TRY
500 GIP19600.35000 TRY
1000 GIP39200.70000 TRY
2000 GIP78401.40000 TRY
5000 GIP196003.50000 TRY
10000 GIP392007.00000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / جنيه جبل طارق
1 TRY0.02551 GIP
5 TRY0.12755 GIP
10 TRY0.25510 GIP
20 TRY0.51019 GIP
50 TRY1.27548 GIP
100 TRY2.55097 GIP
250 TRY6.37742 GIP
500 TRY12.75485 GIP
1000 TRY25.50970 GIP
2000 TRY51.01940 GIP
5000 TRY127.54850 GIP
10000 TRY255.09700 GIP