2000 جنيه جبل طارق إلى ريال برازيلي

تحويل GIP إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

2,000 gip
12,661.34 brl

1.00000 GIP = 6.33067 BRL

Mid-market exchange rate at 21:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539051.0822589.69771.460881.650530.95343518.5244
1 GBP1.1710911.268105.0931.711611.933811.1165621.7038
1 USD0.923950.788644182.88081.349851.525090.880817.1166
1 INR0.01114860.009515390.012065510.01628660.0184010.01062730.206521

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for باوند جبل طارق

GIP إلى USD

GIP إلى EUR

GIP إلى GBP

GIP إلى INR

GIP إلى JPY

GIP إلى RUB

GIP إلى AUD

GIP إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / الريال البرازيلي
1 GIP6.33067 BRL
5 GIP31.65335 BRL
10 GIP63.30670 BRL
20 GIP126.61340 BRL
50 GIP316.53350 BRL
100 GIP633.06700 BRL
250 GIP1582.66750 BRL
500 GIP3165.33500 BRL
1000 GIP6330.67000 BRL
2000 GIP12661.34000 BRL
5000 GIP31653.35000 BRL
10000 GIP63306.70000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / جنيه جبل طارق
1 BRL0.15796 GIP
5 BRL0.78980 GIP
10 BRL1.57961 GIP
20 BRL3.15922 GIP
50 BRL7.89805 GIP
100 BRL15.79610 GIP
250 BRL39.49025 GIP
500 BRL78.98050 GIP
1000 BRL157.96100 GIP
2000 BRL315.92200 GIP
5000 BRL789.80500 GIP
10000 BRL1579.61000 GIP