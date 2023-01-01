50 ريال برازيلي إلى جنيه جبل طارق

تحويل BRL إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ brl
٨٫٠٣ gip

1.00000 BRL = 0.16053 GIP

متوسط سعر صرف السوق عند 22:0 UTC
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BRL إلى GIP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 GIP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.078289.13261.465381.668390.95418.3941
1GBP1.1686311.26005104.1661.712531.949791.1148821.4965
1USD0.927450.793619182.6681.35911.547390.884817.06
1INR0.01121920.009600080.012096610.01644050.01871810.01070310.206368

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / جنيه جبل طارق
1 BRL0.16053 GIP
5 BRL0.80266 GIP
10 BRL1.60532 GIP
20 BRL3.21064 GIP
50 BRL8.02660 GIP
100 BRL16.05320 GIP
250 BRL40.13300 GIP
500 BRL80.26600 GIP
1000 BRL160.53200 GIP
2000 BRL321.06400 GIP
5000 BRL802.66000 GIP
10000 BRL1605.32000 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / الريال البرازيلي
1 GIP6.22928 BRL
5 GIP31.14640 BRL
10 GIP62.29280 BRL
20 GIP124.58560 BRL
50 GIP311.46400 BRL
100 GIP622.92800 BRL
250 GIP1557.32000 BRL
500 GIP3114.64000 BRL
1000 GIP6229.28000 BRL
2000 GIP12458.56000 BRL
5000 GIP31146.40000 BRL
10000 GIP62292.80000 BRL