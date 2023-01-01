رينغيت ماليزي إلى جنيه مانكس

تحويل MYR إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

1000 myr
169.19 imp

1.00000 MYR = 0.16919 IMP

Mid-market exchange rate at 21:34
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أعلى العملات

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11.336751.5134383.3350.912950.7919541.3615555.4679
1 SGD0.74808311.1321762.34150.6829630.5924471.0185541.4946
1 AUD0.660750.883258155.06360.6032320.5232830.89964436.6504
1 INR0.01199980.01604070.018160810.01095520.009503250.01633830.665601

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / جنيه جزيرة مان
1 MYR0.16919 IMP
5 MYR0.84593 IMP
10 MYR1.69186 IMP
20 MYR3.38372 IMP
50 MYR8.45930 IMP
100 MYR16.91860 IMP
250 MYR42.29650 IMP
500 MYR84.59300 IMP
1000 MYR169.18600 IMP
2000 MYR338.37200 IMP
5000 MYR845.93000 IMP
10000 MYR1691.86000 IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / رينغيت ماليزي
1 IMP5.91067 MYR
5 IMP29.55335 MYR
10 IMP59.10670 MYR
20 IMP118.21340 MYR
50 IMP295.53350 MYR
100 IMP591.06700 MYR
250 IMP1477.66750 MYR
500 IMP2955.33500 MYR
1000 IMP5910.67000 MYR
2000 IMP11821.34000 MYR
5000 IMP29553.35000 MYR
10000 IMP59106.70000 MYR