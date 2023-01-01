يوان صيني إلى جنيه مانكس

تحويل CNY إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
110.70 imp

1.00000 CNY = 0.11070 IMP

Mid-market exchange rate at 20:09
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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.79191.362250.91290.7917971.513283.3451.3369
1 HKD0.12833810.1748290.1171610.1016180.19420210.69640.171576
1 CAD0.734085.7198810.6701480.5812421.1108161.18190.981391
1 EUR1.09548.535251.4922110.86731.6575691.29611.46444

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / جنيه جزيرة مان
1 CNY0.11070 IMP
5 CNY0.55351 IMP
10 CNY1.10703 IMP
20 CNY2.21406 IMP
50 CNY5.53515 IMP
100 CNY11.07030 IMP
250 CNY27.67575 IMP
500 CNY55.35150 IMP
1000 CNY110.70300 IMP
2000 CNY221.40600 IMP
5000 CNY553.51500 IMP
10000 CNY1107.03000 IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / Chinese Yuan RMB
1 IMP9.03319 CNY
5 IMP45.16595 CNY
10 IMP90.33190 CNY
20 IMP180.66380 CNY
50 IMP451.65950 CNY
100 IMP903.31900 CNY
250 IMP2258.29750 CNY
500 IMP4516.59500 CNY
1000 IMP9033.19000 CNY
2000 IMP18066.38000 CNY
5000 IMP45165.95000 CNY
10000 IMP90331.90000 CNY