5 يوان صيني إلى جنيه مانكس

تحويل CNY إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

5 cny
0.55 imp

¥1.000 CNY = £0.1091 IMP

Mid-market exchange rate at 09:02
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CNY إلى IMP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7971.3720.9160.7831.51683.9641.325
1 HKD0.12810.1760.1170.10.19410.7690.17
1 CAD0.7295.68110.6670.5711.10461.1780.965
1 EUR1.0928.5151.49910.8561.65591.6931.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / جنيه جزيرة مان
1 CNY٠٫١٠٩٠٩ IMP
5 CNY٠٫٥٤٥٤٤ IMP
10 CNY١٫٠٩٠٨٨ IMP
20 CNY٢٫١٨١٧٦ IMP
50 CNY٥٫٤٥٤٤٠ IMP
100 CNY١٠٫٩٠٨٨٠ IMP
250 CNY٢٧٫٢٧٢٠٠ IMP
500 CNY٥٤٫٥٤٤٠٠ IMP
1000 CNY١٠٩٫٠٨٨٠٠ IMP
2000 CNY٢١٨٫١٧٦٠٠ IMP
5000 CNY٥٤٥٫٤٤٠٠٠ IMP
10000 CNY١٬٠٩٠٫٨٨٠٠٠ IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / Chinese Yuan RMB
1 IMP٩٫١٦٦٩٥ CNY
5 IMP٤٥٫٨٣٤٧٥ CNY
10 IMP٩١٫٦٦٩٥٠ CNY
20 IMP١٨٣٫٣٣٩٠٠ CNY
50 IMP٤٥٨٫٣٤٧٥٠ CNY
100 IMP٩١٦٫٦٩٥٠٠ CNY
250 IMP٢٬٢٩١٫٧٣٧٥٠ CNY
500 IMP٤٬٥٨٣٫٤٧٥٠٠ CNY
1000 IMP٩٬١٦٦٫٩٥٠٠٠ CNY
2000 IMP١٨٬٣٣٣٫٩٠٠٠٠ CNY
5000 IMP٤٥٬٨٣٤٫٧٥٠٠٠ CNY
10000 IMP٩١٬٦٦٩٫٥٠٠٠٠ CNY