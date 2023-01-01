جنيه إسترليني إلى جنيه مانكس

تحويل GBP إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

1000 gbp
1000.08 imp

1.00000 GBP = 1.00008 IMP

Mid-market exchange rate at 20:00
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDEURINRAUDJPYCADCHFNZD
1 USD10.912783.3451.51343148.6151.36240.88031.63854
1 EUR1.09565191.31691.65819162.8251.492710.96451.79526
1 INR0.01199830.010950910.01815861.783130.01634650.01056210.0196597
1 AUD0.660750.60306755.0702198.19740.9002060.5816581.08266

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الجنيه الإسترليني

GBP إلى USD

GBP إلى EUR

GBP إلى INR

GBP إلى AUD

GBP إلى JPY

GBP إلى CAD

GBP إلى CHF

GBP إلى NZD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل جنيه استرليني / جنيه جزيرة مان
1 GBP1.00008 IMP
5 GBP5.00040 IMP
10 GBP10.00080 IMP
20 GBP20.00160 IMP
50 GBP50.00400 IMP
100 GBP100.00800 IMP
250 GBP250.02000 IMP
500 GBP500.04000 IMP
1000 GBP1000.08000 IMP
2000 GBP2000.16000 IMP
5000 GBP5000.40000 IMP
10000 GBP10000.80000 IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / جنيه استرليني
1 IMP0.99992 GBP
5 IMP4.99962 GBP
10 IMP9.99924 GBP
20 IMP19.99848 GBP
50 IMP49.99620 GBP
100 IMP99.99240 GBP
250 IMP249.98100 GBP
500 IMP499.96200 GBP
1000 IMP999.92400 GBP
2000 IMP1999.84800 GBP
5000 IMP4999.62000 GBP
10000 IMP9999.24000 GBP